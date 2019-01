"Il faut agir, sinon on va vers un chaos social" (Bernard Delvaux)

On connaît des CEOs qui n’ont pas grand-chose à dire, une fois présentée la stratégie de l’entreprise. Pas de ça avec Bernard Delvaux. Le CEO de la Sonaca vous parle avec la même motivation du besoin de faire évoluer l’équipementier aéronautique et du malaise exprimé par les gilets jaunes.

Dans leurs rapports à la presse, il y a trois catégories de CEOs. Il y a ceux qui ne parlent jamais. Ceux qui parlent mais uniquement de leur business. Et puis ceux qui osent sortir de leur zone de confort, qui regardent aussi par la fenêtre, au-delà de leur entreprise. Bernard Delvaux, le CEO de l’équipementier aéronautique Sonaca, à Gosselies, relève assez nettement du troisième type.

Il nous a bien évidemment parlé de son entreprise, la Sonaca qui "devra encore grandir", et du plan annoncé ce lundi pour ce faire.

"Notre problème en Belgique, c’est qu’on est incapables de gérer des grands projets dans la durée."

Vous êtes déjà intervenu, plus d’une fois, sur le besoin d’améliorer la gouvernance publique en Belgique…

Notre problème en Belgique, c’est qu’on est incapables de gérer des grands projets dans la durée, y compris dans des domaines dont tout le monde est d’accord pour dire qu’ils sont prioritaires: la mobilité, l’énergie, l’enseignement, le vieillissement de la population, etc. Notre pays est très difficile à gérer parce que sa lasagne institutionnelle permet à tout le monde de bloquer, du coup rien de profond ne se fait. Si on n’est pas capables de changer les institutions, il faut peut-être essayer de travailler sur des grands projets multi-années, avec des plans d’actions. Pour sortir du court terme, pour que de grands projets puissent être menés à travers les législatures.

Je me suis investi dans ces questions, avec d’autres d’ailleurs, et je continue à le faire. Parce que, si on ne s’empare pas de ces questions, on va progressivement s’enfoncer dans un chaos social. Regardons ce qui se passe autour de nous.

"Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, des craintes s’expriment. Que l’on trouve cela bien ou pas, on doit en tenir compte."

Vous pensez aux gilets jaunes?

Notamment. Il y a un vrai sentiment d’urgence dans la population. Cela se manifeste parfois par du populisme, par des revendications agressives, pas nécessairement réalistes, pas nécessairement constructives. Mais il y a une énorme attente. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, des craintes s’expriment. Que l’on trouve cela bien ou pas, on doit en tenir compte. Il faut l’entendre, sinon on va vers un chaos social. Ce qu’on a omis de faire jusqu’à présent, et c’est pourtant une tâche première du politique, c’est de formuler l’avenir.

C’est-à-dire?

Donner une vision de l’avenir inspirante. C’est fondamental.

Et c’est possible, dans un pays où le premier parti flamand vise le confédéralisme?

Bien sûr que c’est possible. Quel que soit l’avenir de la Belgique, la problématique de la mobilité entre Anvers et Bruxelles, elle est là et elle va rester. Qu’on ajoute une frontière ou pas, cela ne change rien. La N-VA le sait, tout le monde le sait. Je suis convaincu qu’il est plus facile de se mettre d’accord sur des objectifs à moyen/long terme que sur des mesures de court terme. Donner une vision de l’avenir, non seulement c’est extraordinairement attendu par la population, mais c’est aussi de nature à donner un nouveau souffle, de sorte que les uns et les autres travaillent enfin ensemble sur certains domaines essentiels. Il est très difficile d’aligner les énergies sans projection dans le futur.

Mais pourquoi cela ne bouge-t-il pas?

Le monde politique est devenu très fermé sur lui-même, il a du mal à rester connecté avec la population, il est focalisé sur l’hyper court terme. Du coup, cela devient très compliqué de prendre du recul, de se projeter dans le futur.