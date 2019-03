"Il faut régionaliser le RER" (Bernard Clerfayt)

Bernard Clerfayt, bourgmestre de Schaerbeek, est tête de liste DéFI pour l’élection du Parlement bruxellois. Visant exclusivement la ministre-présidence, il entend utiliser le pragmatisme utilisé pour redresser la commune pour faire de même avec la Région bruxelloise. Il lève le voile sur une partie de son programme mobilité qui propose quatre nouvelles lignes de métro.

Ce n’est pas lui qu’on voyait là. Avant les élections communales, nombre d’observateurs en auraient mis leur main au feu, c’est Didier Gosuin que DéFI allait désigner comme chef de file pour la Région bruxelloise. La déception électorale du ministre sortant de l’Economie aura sans doute participé à son retrait, qui remettait, quelques semaines plus tard, Bernard Clerfayt sur le devant de la scène. Dans son fauteuil de bourgmestre de Schaerbeek, celui-ci a souvent nourri quelqu’amertume car mis souvent de côté par le tandem Maingain-Gosuin. Aujourd’hui, son parti fait appel à lui. "J’ai accepté d’être tête de liste. Ce n’était pas mon projet initial même si je suis député depuis 20 ans. J’avais indiqué que je comptais poursuivre mon combat à Schaerbeek", rappelle-t-il.

Il est assis derrière un grand bureau qui semble venir du début XXe. La tablette est recouverte d’une carte de la commune, sous verre, dont les tons finissent de donner un aspect désuet au décor de l’hôtel communal de Schaerbeek. Il dit: "Didier Gosuin a décidé de ne pas y aller et beaucoup de gens dans le parti ont souhaité que je puisse porter nos couleurs pour la Région. Sans doute en raison du travail que j’ai pu réaliser à Schaerbeek. J’avais à la fois la légitimité, le soutien et l’envie de le faire. Quand on a été pendant 18 ans bourgmestre d’une grande commune et qu’on connaît intimement le fonctionnement de la Région, on ne peut pas rester insensible à la façon dont elle évolue. Elle est à la croisée d’une série de chemins".

On le sent, on n’a pas fini d’entendre parler de Schaerbeek. L’eau plate est servie, l’interview démarre. "Je vois une série de choses sur lesquelles la Région a avancé et une autre série de choses pour lesquelles elle reste bloquée, poursuit Bernard Clerfayt. Il y a des ambitions qui ne se réalisent pas. Je suis plus orienté résultats que discours. Je suis quelqu’un qui fait bouger les choses. Même dans un contexte particulièrement compliqué comme Schaerbeek où l’on retrouve tous les enjeux bruxellois, économie, chômage, discrimination, immigration, pauvreté". On embraye sur le bilan du gouvernement régional auquel DéFI vient de participer pendant cinq ans. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on lui fera dire du mal des ministres DéFI, Didier Gosuin et Cécile Jodogne, qui ont tous deux "fait un excellent boulot dans chacune de leurs compétences". Il cite la baisse continue du chômage (de 22 à 16%) ou encore la gestion du Siamu. "Il faut encore faire des efforts pour l’emploi mais la dynamique est bonne, lâche-t-il. Par contre, il y a une série de dossiers pour lesquels on affichait une grande ambition mais qui ne sont pas encore très aboutis. Les grands enjeux urbanistiques par exemple avec les dix grands quartiers (un programme de revitalisation urbaine porté par le ministre-président socialiste Rudi Vervoort, NDLR). C’est beaucoup trop lent par rapport aux attentes. Aucun projet concret n’a encore vu le jour, aucune première pierre n’a été posée et il y a encore des incertitudes dans certains projets. Le cadre dans lequel peuvent s’inscrire les acteurs privés n’est pas suffisamment posé. On est à la veille des élections avec des enquêtes publiques sur les plans directeurs. Ça prend trop de temps. Et en mobilité, les gens ont l’impression que Bruxelles ne s’améliore pas, même si beaucoup d’argent a été investi. La lenteur du dossier métro, c’est une vraie question."

La pierre est lancée dans le jardin du gouvernement régional. On objecte que c’est à Schaerbeek que sont nées des contestations par rapport au métro Nord. Le mayeur se jette en arrière. "Mais noooon, c’est ce que certains veulent faire croire. Ce n’est pas parce qu’un quartier fait des remarques qu’il bloque le projet. C’est le temps de la décision qui a posé problème. Il y a un vrai problème de gouvernance dans la gestion de ce dossier. Le Sud c’est la Stib, le Nord c’est Beliris". Il se lève pour ouvrir la porte au photographe de L’Echo qui vient de frapper. Sans s’interrompre. "On a un nombre d’opérateurs éclaté en matière de mobilité. À Bruxelles on devrait avoir une et une seule autorité de transport, comme à Londres." Le photographe est mis à l’aise, Bernard Clerfayt se rassied, il est parvenu à piquer notre curiosité. Il embraye. "Cette autorité unique intégrerait l’ensemble de ceux qui opèrent en matière de mobilité sur le territoire régional. C’est peut-être un peu iconoclaste, cela demande de déplacer quelques éléments institutionnels mais c’est nécessaire". Evidemment la proposition intrigue, on place donc un dubitatif "chemins de fer compris?" "Ben oui, la Stib, De Lijn, TEC et SNCB à tout le moins pour le volet RER, doivent être intégrés dans une et une seule autorité. Les Bruxellois doivent avoir la main sur l’ensemble des enjeux de mobilité". Il répète: "tram, bus, pistes cyclables, il faut une et une seule vision des enjeux de mobilité."

Modèle londonien

Voici DéFI qui jette les bases d’une régionalisation de la SNCB. Il rectifie, mais pas tellement: "Pas pour les transports internationaux mais pour le RER oui. Il faut que les Bruxellois soient clairement intégrés au processus. La difficulté que l’on a à résoudre les problèmes de mobilité, vient aussi de l’éclatement entre l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le territoire bruxellois." Ce sera donc dans le programme régional de DéFI, en cours de finalisation. Modèle: la capitale britannique. "À Londres, la Transport Authority dépend directement de la mairie et fonctionne comme une entreprise où des professionnels organisent le transport dans le Grand Londres, s’emballe la tête de liste. Cela pose naturellement des questions sur la taille de Bruxelles, etc. Mais cette intégration que nous prônons sert aussi les intérêts de la Flandre. On discute de l’élargisssment du ring, du sneltram de De Lijn sans intégrer cela avec le RER ou le réseau de pistes cyclables. Tout cela doit être intégré pour orienter la mobilité, moins vers les modes consommant de l’énergie fossile et plus vers le transport collectif". Pour DéFI, ce mouvement doit être porté par une administration unique de la mobilité afin de réduire, sans éliminer, les véhicules individuels dans la ville.

"La journée sans voiture ne modifie pas durablement le comportement des gens."

En 2014, DéFI s’était également montré radical en prônant le péage urbain. Est-ce toujours le cas? "Nous plaidons toujours pour une taxation au kilomètre intelligente qui suive le même modèle dans les trois régions du pays. A défaut de sa mise en oeuvre, alors il faudra recourir à une redevance de mobilité". En attendant comment lutter contre la navette et l’autosolisme? La Région bruxelloise lance une journée de sensibilisation le 5 juin. "L’économiste Jean Tirole dit une chose très juste, cela fait 27 ans qu’on parle de persuasion en matière environnementale, depuis les accords de Rio en fait, mais ça ne fonctionne pas assez. Ca convainc les convaincus mais pas les autres. On doit avoir une politique plus forte. Un jour de sensibilisation cela fait plaisir à ceux qui en parlent, mais c’est comme si la journée sans voiture modifiait durablement les comportements des gens! Non, si les gens font d’autres choix, c’est parce qu’on fait des pistes cyclables, qu’on encourage la pratique du vélo dans les entreprises. Nous, on est clairement favorable au développement du métro. Toutes les options ferrées sont bonnes, que ce soit la Stib qui exploite le réseau SNCB ou le développement de nouvelles lignes de métro. Nous avons retrouvé l’excellente proposition de Stratec déclinée par L’Echo en 2016 et qui propose d’augmenter le nombre de lignes avec une vision à trente ans (plus d’infos sur https://multimedia.lecho.be/metrobruxelles/). C’est une proposition intelligente qu’il faut analyser beaucoup plus. Mais si on me dit qu’on peut faire aussi bien avec le tram, je suis prêt à prendre. On n’est pas fermés comme certains partis..."

On se fait l’avocat du diable. Paris dispose d’un métro utltra-attractif mais reste très embouteillée. "Le développement des transports publics à eux seuls ne suffira pas. Il faudra des mesures claires. La Région bruxelloise a déjà décidé d’interdire les véhicules diesel en 2030, il faudra travailler à l’électrification du parc automobile. Pour l’instant on ne fait absolument rien. Il y a 200 stations de recharge électrique sur Bruxelles pour 4000 à Amsterdam. On est en retard."

Le bilan de Pascal Smet est mauvais? "Aucun Bruxellois ne vous dira que la mobilité fonctionne mieux", tacle Clerfayt. Rudi Vervoort estime que les Bruxellois ont déjà fait leur shift modal puisque 50% des ménages de la capitale n’ont pas de voiture, glisse-t-on. "Moi je ne me contente pas du résultat actuel, s’il estime que c’est bien, c’est son avis. Dans 30 ans il y aura encore des véhicules privés, mais il faut qu’il y en ait moins et qu’ils contribuent moins au réchauffement climatique". Franchement, demande-t-on, ce débat climatique qui envahit la campagne, DéFI y était vraiment préparé? "Je crois que oui, nous ferons des propositions. Les accords internationaux ont été intégrés dans le plan d’action Climat-Energie de la Région bruxelloise qui prévoit un plan d’isolation, de réduction du trafic auto et des émissions de gaz. Mais je pense qu’actuellement nous nous enfermons dans le seul regard que porte Ecolo ou les environnementalistes sur cette question. DéFI va axer son programme sur les trois notions du développement durable: environnement, économie et social. On ne sauvera pas la planète en provoquant un appauvrissement généralisé car dans ce cas là, on ne pourra pas payer la transition environnementale et il n’y aura pas de cohésion sociale autour de ce projet. Avec une cassure dans la société, on n’y arrivera pas. On doit accélérer le rythme, on proposera un cadre incitatif et coercitif. C’est une gigantesque opportunité de création d’emplois et de dire aux Bruxellois ‘nous allons travailler avec vous pour que votre facture énergétique soit moins élevée, que votre logement soit moins cher’."

Il enchaîne avec la force présumée de son parti. "Défi est la seule formation politique en Région bruxelloise capable de faire cette synthèse. Le MR s’adresse à une certain frange de la population, le PS en contrepoint s’adresse à certaines catégories de population. Ecolo est devenu aussi un parti des beaux quartiers. On a surtout besoin de moins d’idéologie et de plus de résultats et de pragmatisme".

Laïcité, vecteur de respect

A notre tour d’embrayer sur un tout autre thème. La laïcité. Un marqueur fort pour DéFI qui souhaite intégrer ce principe dans la Constitution. On interroge Bernard Clerfayt sur un éventuel effet repoussoir pour certains électeurs. "Au contraire, la laïcité est l’affirmation d’un respect total pour les croyances des gens. L’Etat ne se préoccupe pas des croyances et laisse chacun vivre les siennes. Elle développe un Etat ouvert et tolérant, c’est la bonne approche à Bruxelles. Les lois sont les mêmes pour tout le monde. C’est un message très respectueux de la diversité. La laïcité est une valeur moderne pour l’Europe à mon sens." Qui provoque un débat tendu. "Il y a des angoisses identitaires, certains les exaltent et les exploitent. Quand je vois ce qui se passe dans les quartiers de Schaerbeek, je ne vois pas de raison d’avoir globalement peur. Il y a des choses auxquelles il faut être attentif mais ce n’est pas une angoisse profonde. Si on travaille au vivre-ensemble et au respect des réalités de chacun, dans le respect du droit, on peut mobiliser tout le monde autour d’un enjeu collectif. Au-delà de cela, il ne faut pas confondre les problèmes de terrorisme, qui sont le fait d’une toute petite minorité, et les réflexes identitaires d’une partie de la population qui a souffert d’une moindre participation à la société et qui a envie de dire ‘moi aussi je compte’. On doit l’entendre, cela fait partie de la cohésion sociale. Puisqu’on est là pour parler de l’actualité récente, M. Destexhe se cherche un électorat, il va le construire, il va exciter les choses. Moi avec mon ancrage local je ne comprends pas cela. Ces gens qui, de loin, créent des peurs sans venir voir ici qu’on peut être différents et partager un même territoire".

Trop de Maingain

Malgré tout DéFI est sorti déçu du scrutin communal. Pour quelles raisons? "Il y a eu un phénomène de vague verte. DéFI avait été présenté comme un de ceux qui pouvaient capter cet électorat flottant mais dans la dernière semaine, Ecolo a été plus présent que nous, plus séduisant. Ensuite, une bonne part de notre visibilité dans la campagne était uniquement centrée sur Olivier Maingain. Beaucoup de gens n’ont pas trouvé Olivier Maingain sur leur bulletin de vote. Je pense, depuis longtemps d’ailleurs, qu’on doit beaucoup plus développer les talents et les compétences de toutes les équipes locales de DéFI et les mettre en avant afin de porter un message plus collectif. Là où nous avons des visages connus, on fait d’excellents scores. Il y a juste eu Didier Gosuin qui a perdu 10%."

On termine avec le volet politique. Prêt à reconduire l’alliance avec le PS? "En 2014 on s’est mis ave le PS car il a été choisi par les élcteurs comme la première formation politique. DéFI avait un programme compatible. Je ne sais pas de quoi sera faite la réalité politique de demain. DéFI n’est pas là pour choisir tel ou tel partenaire mais pour présenter son projet." OK mais le MR vient de collaborer pendant plus de quatre ans au fédéral avec la N-VA, l’antithèse de DéFI. Problème d’incompatibilité? "Les gens du MR sont-ils encore les porteurs d’eau de la N-VA ou sont il prêts à entrer dans un projet plus équilibré, pragmatique et moins idéologique? C’est au MR de répondre. Il faut lutter contre les ennemis de Bruxelles. Ceux de l’extérieur comme la N-VA et ceux qui de l’intérieur minent le fonctionnement public."