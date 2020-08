"Il faut revaloriser les fonctions de directeur d'école"

À quelques jours de la rentrée scolaire, l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique (Ufapec) plaide pour une revalorisation globale des fonctions de directeur d'école. "Le bien-être des directions est essentiel et un enjeu sociétal primordial quand on connaît l'importance de ces acteurs dans notre système éducatif", estime-t-elle.

Malaise pas circonstanciel

Ces derniers mois, les directions des établissements scolaires ont souvent été mises à rude épreuve . A plusieurs reprises, certaines ont exprimé leur malaise face à des conditions de travail trop lourdes et évoluant constamment avec la crise sanitaire. "Toutefois, ce malaise n'est pas circonstanciel ", assure l'Ufapec.

"Le bien-être des directions est essentiel et est un enjeu sociétal primordial quand on connait l’importance de ces acteurs dans notre système éducatif."

Salaire peu en rapport avec les responsabilités, manque de reconnaissance, d'autonomie, de moyens financiers et humains, complexité générée par les réformes successives, les causes du blues des directeurs sont nombreuses. Elles ont pour conséquences une explosion des burn-out, un turn-over incessant et une pénurie grandissante.