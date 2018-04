"Il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles"

"Ce qui me frappe surtout à la Région, c’est qu’il n’y a pas de gouvernement. On a l’impression que chacun a reçu ses compétences et qu’il travaille dans son petit silo sans jamais regarder ce que fait son voisin, et c’est comme cela qu’on en arrive à des situations catastrophiques comme celles de la mobilité aujourd’hui à Bruxelles. Avec un ministre de la Mobilité qui est critiqué par tous ses collègues y compris par son ministre-président, mais qui reste quand même en poste. Mais qu’est-ce que ça veut dire? Quel est le signal? Quelle est cette politique? Au fédéral, on aurait jamais cela. Jamais. Si un ministre n’a pas le soutien du gouvernement, il démissionne. Soit on le soutient et il reste, soit il démissionne. A Bruxelles, regardez ce qui se passe, tout le monde est fâché sur le ministre de la Mobilité Pascal Smet qui n’a pour seule idée que d’attaquer les voitures, mais il est toujours là. Ma conviction, c’est que le ministre-président actuel n’est pas assez présent".

A côté de la Mobilité et de la Propreté, Didier Reynders juge que le ministre-président bruxellois n’a jamais pris ses responsabilités en matière de sécurité . "Allez, il faut que la Région prenne clairement la main et donne les orientations pour les 19 communes y compris pour la Ville de Bruxelles. J’en ai parlé avec Philippe Close, il est plutôt d’accord. A un moment, il faut un quartier général des forces de police bruxelloise , un centre de collecte des informations, un centre de crise comme on en a un au fédéral. Et puis surtout, à l’avenir, il faut que le ministre-président bruxellois assume cette mission de coordination bruxelloise des services de sécurité bruxellois. Ça coupera d’ailleurs court au débat actuel sur la fusion des zones de police".

On dit ceci: avec tout cet enthousiasme pour Bruxelles, vous serez donc candidat tête de liste du MR à la Région bruxelloise? Il répond : "Non, je serai tête de liste à la Chambre parce que je veux aussi faire campagne sur les six communes à facilités et que j’ai un bilan à défendre au fédéral. Mais il est bien clair et je le dis: si les libéraux sont la plus grande force politique à Bruxelles et si nous sommes en capacité de former une majorité autour de nous, alors je prendrai mes responsabilités pour Bruxelles. Je négocierai une majorité et ensuite on verra. Le but n’est pas de dire que je suis candidat ministre-président, le but est de placer les libéraux en tête. Mais si les gens veulent poursuivre avec un projet socialiste, alors ils poursuivront avec un ministre-président socialiste".