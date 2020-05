Il n'y a pas que la faillite ou la PRJ

Et si les sociétés en difficulté ont l'habitude de recourir à la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), peu de gens pensent à la médiation d'entreprise. Récemment, le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon a décidé de recourir plus systématiquement à la désignation d'un médiateur d'entreprise. Dans le Brabant wallon, un accord a été conclu entre la chambre du commerce et d'industrie, le tribunal de l'entreprise et le barreau. Cette façon de faire présente plusieurs avantages: la nomination d'un tel médiateur est confidentielle et elle permet d'entamer des négociations à l'amiable avec les créanciers, nous a expliqué l'avocat Gérard Leplat (Altalaw). Le mandataire, désigné par le tribunal, jouit d'une certaine autorité et il a plus de distance que l'avocat de la société.