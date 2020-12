Il y a 2.000 ans, Gaius Iulius Viator n'avait pas que des amis en Belgique

Mots hébraïques

Une quinzaine de lignes associant dessins et textes ont été incisées dans le métal. En haut, une ligne de signes magiques, inspirés de lettres de l'alphabet, se déploie sur toute la largeur. Un bandeau énumère ensuite en grec quelques mots magiques et noms divins orientaux, en particulier hébraïques .

Mais pourquoi en voulait-on à ce citoyen romain? "Nous n'en savons rien", dit-on à Tongres. "Les motifs sont divers comme le montrent d'autres tablettes. Cela peut être à cause d'un vol ou d'un autre crime, parce qu'il avait une rivalité amoureuse, une concurrence professionnelle, parce que Gaius Iulius Viator était peut-être un adversaire politique ou sportif. Et on ne sait pas non plus ce que son opposant lui 'souhaitait' de mal, alors que c'est souvent mentionné dans d'autres 'tabellae defixionis', par exemple une cécité, le mutisme, une surdité, l'infertilité, etc."