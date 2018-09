Elle en a marre, et elle a raison. Cécile Djunga, présentatrice météo de la RTBF, reçoit régulièrement des messages racistes. Comment lutter contre ce style de harcèlement?

Cécile Djunga a posté mercredi une vidéo vite devenue virale. La jeune présentatrice météo de la RTBF en a marre. Depuis un an qu'elle fait ce job, elle reçoit très régulièrement des messages racistes. Le dernier en date?

"Hier, au boulot, à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire, qu'on ne voyait rien à l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire."

D'abord, ça l'a fait rire. Et puis, la colère est montée. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. "Donc ça commence à me mettre en colère et ça me touche parce que je suis un être humain." La jeune présentatrice hésite entre rire et larmes. Mais elle est très énervée et voudrait réagir pour que les choses changent.

"J’ai la parole, mais plein de gens ne l’ont pas. Je reçois du soutien de partout. Il y a beaucoup de gens qui me témoignent aussi leurs soucis, les discriminations dont ils sont victimes. J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui bouge et ça me réchauffe le cœur."