Immobel rejoint Whitewood Capital pour porter la reconstruction du Centre Monnaie

Ils ont un contrat de "rent back", respectivement jusque fin 2020 pour bpost et mi-2022 pour la Ville de Bruxelles, qui doit attendre que son nouveau centre administratif soit terminé là où se trouvait le Parking 58. Et de notre côté, nous phaserons la transformation de la tour qu’ils occupent en fonction de leur départ. Ce second choix offre deux avantages de taille: bpost réduit des coûts de location intermédiaires et offre à son personnel des bureaux neufs, sans devoir endurer les nuisances du chantier. En outre, nous disposons d’un tunnel qui relie en sous-sol les parkings Monnaie et Brouckère, sous les deux immeubles concernés. On pourra donc les connecter pour sortir côté Brouckère et désengorger le quadrilatère, particulièrement bouché pour l’instant. Avec nos partenaires sur le chantier, Cordeel et Strabag, nous allons également prévoir un système de stockage (barges) et de transport des matériaux via le canal à horaire décalé, avant que la ville se réveille et après qu’elle s’endorme pour limiter les nuisances.