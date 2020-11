Inoculer la confiance dans la vaccination

Après Pfizer, Moderna. La biotech américaine a annoncé ce lundi qu’un autre vaccin contre le Covid-19 était efficace à plus de 90%. Mieux : les conditions de distribution et de conservation du vaccin de Moderna sont plus faciles – un simple frigo suffit. "La lumière au bout du tunnel est de plus en plus vive", selon les termes d’Atul Gawande, professeur à Harvard et conseiller de Joe Biden.