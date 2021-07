Intempéries en Belgique: les autorités demandent d'évacuer les bords de Meuse à Liège

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a indiqué, ce jeudi, avoir activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour faire face aux dégâts provoqués par les intempéries dans l'est du pays. Ce mécanisme européen permet de faire appel aux autres pays pour des besoins spécifiques de soutien (en matériel, en personnel, etc.), et de mobiliser "l'équipe européenne de soutien de la protection civile". Via ce mécanisme, "la Belgique peut avoir recours à du matériel et à des secouristes supplémentaires", note le cabinet Verlinden.