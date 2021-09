Interdiction du port du voile validée si elle répond à un besoin véritable de l’employeur

Décidément, penseront certains les questions relatives au port du voile dans le monde du travail occupent les juridictions en permanence! Non évidemment, mais il n'empêche que la Grande chambre - ce qui donne à l’arrêt une portée déterminante en termes de jurisprudence - de la Cour de justice de l'Union européenne a rendu ce 15 juillet 2021 un arrêt (affaires C-804/18 et C-341/19) qui nourrit la réflexion et traduit l'évolution des pensées sur cette question sensible.