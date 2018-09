Jamais les routes belges n'ont été aussi peu meurtrières

Entre le premier janvier 2018 et la fin juin, 191 personnes ont perdu la vie sur les routes belges. Lorsqu'on compare ce chiffre avec celui de l'an dernier (221 morts sur la même période), on constate un repli de 14% sur un an. L'Institut pour la sécurité routière, Vias, précise aussi que "jamais auparavant, nous n'avions enregistré aussi peu de victimes".

Embellie sur les routes wallonnes

Le nombre de tués sur les routes a fléchi de 18% durant cette période en Wallonie et de 11% en Flandre. Au total, on a comptabilisé 89 tués sur place au sud du pays et 95 au nord. A Bruxelles, sept personnes ont perdu la vie sur les routes contre six en 2017.