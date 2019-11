Jambon et Jeholet rétablissent un dialogue

La Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont convenu ce mardi, à l’occasion d’une première réunion de travail entre leurs nouveaux ministres-présidents, Jan Jambon (N-VA) et Pierre-Yves Jeholet (MR), de collaborer plus étroitement sur des dossiers d’intérêt commun. Cette première rencontre officielle s’est déroulée dans une ambiance "chaleureuse et constructive", les participants ayant pris soin de laisser les sujets les plus sensibles de côté, par exemple l’accès aux études de médecine.