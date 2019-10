Jan Jambon et Elio Di Rupo affichent leur bonne entente

"Je suis ministre-président pour améliorer la vie des Wallons et pour cela, il faut créer une relation saine et un dynamisme fort avec la Flandre. Il est normal que Flandre et Wallonie se parlent", confiait Elio Di Rupo en marge de la conférence de presse. Même discours chez Jan Jambon pour qui ce type de rencontre, qu’il organisera deux fois par an, doit donner lieu à une relation win-win entre les deux entités fédérées.