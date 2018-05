"Je me sens responsable" (Koen Geens)

On commence à en savoir plus sur l'auteur de l'attaque. Sudpresse mentionne qu'en mars 2016, Benjamin Herman s'était évadé de la prison de Lantin et, deux jours plus tard, le 7 mars 2016, il commettait un nouveau vol avec effraction. La police n'avait pas réussi à le rattraper rapidement puisqu'il n'avait été repris repris que le 7 mars 2017, soit un an, jour pour jour, après son évasion.