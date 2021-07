"Je n’ai jamais autant senti l’envie de gagner chez nos athlètes"

"Les Jeux olympiques au Benelux? Cela pourrait avoir du sens"

Votre 4e et dernier mandat s'achève le 10 septembre. Quel bilan tirez-vous de ces seize années?

Ce serait plus facile que d'autres le fassent à ma place (rires) mais je pense pouvoir dire que l'esprit et la performance du sport en Belgique sont parvenus à un niveau assez élevé par rapport à 2004. Les délégations aux JO sont plus importantes et nos sportifs n'ont jamais gagné autant de médailles aux championnats d'Europe ou du Monde. À Rio, en 2016, nous avons eu 6 médailles et 19 top 8, c'était la meilleure performance depuis 1948. À l'époque de ma candidature, j'avais dit trois choses.

Un: il faut ramener des équipes aux JO, car cela sublime l'enthousiasme de la population pour le sport de haut niveau alors qu'on n'avait plus eu d'équipe depuis 1976.

Deux: il faut rétablir le dialogue entre les communautés et avec le COIB, car personne ne se parlait. Ce qui fait que les communautés soutenaient des sports très différents. En 2004, la savate recevait ainsi plus d'argent en Communauté française que le basket! On a pu rétablir la situation. Sur le terrain, les directeurs techniques se voient désormais tous les mois et, depuis 2009, on a pu instaurer un dialogue entre les ministres.

Trois: il fallait motiver les jeunes à arriver plus tôt au meilleur niveau. Ce qui a amené au projet BeGold de détection des jeunes talents. En 2016, à Rio, 60% des athlètes en étaient issus. Parmi eux, deux des six médaillés. À Tokyo, on en est à 65%, mais si on exclut les sports professionnels comme le cyclisme et l'équitation, qui ne font pas partie du programme BeGold, on en est à 75%. Sur ces trois aspects, on a certainement réussi.

N'y a-t-il pas un regret au niveau des infrastructures?

Oui, j'avais espéré que l'on puisse aller beaucoup plus loin, que ce soit au niveau du stade national ou d’une grande salle omnisports. Je pense que les Jeux de Paris sont un bon moment pour renforcer les infrastructures régionales de Gand, Louvain-la-Neuve et Louvain. J'ai senti un grand niveau de compréhension sur le sujet auprès des ministres.

Comment expliquer ce manque?

L'explication principale est clairement budgétaire. Les projets d'infrastructures sont les premiers à passer à la trappe dès qu'il faut faire des économies. Le fait aussi que le portefeuille soit partagé entre plusieurs ministres au sud du pays n'arrange rien. En Chine, le ministre des Sports est en charge des infrastructures, président du comité olympique local et de toutes les fédérations sportives. Même si on peut discuter l'aspect démocratique de la chose, cela rend la tâche plus simple.

Vous êtes président du Comité de coordination des Jeux de Paris en 2024. En quoi cela consiste-t-il?

Je suis l'interface entre le mouvement olympique et les organisateurs français. Mon rôle est d'assurer que la France mette bien place ce qu'elle a promis et que les ressources du CIO soient mises à disposition à temps. Je dois aussi faire en sorte que les Jeux de Paris soient ceux du renouveau. Après la crise sanitaire, des années de dépassement de budget et des critiques en tous genres, il faut montrer que les Jeux ne sont pas juste une fête, mais un moyen de laisser un héritage culturel, social et économique et qu'ils permettent de changer une ville.

Est-il vraiment possible de revenir à des budgets raisonnables?

C'est le cas pour Paris où on retombe sur un budget 6,9 milliards d'euros ce qui correspond environ au tiers du budget de Tokyo. 3 milliards sont pris en charge par le public et destinés aux infrastructures pour les stades, le village olympique et celui des médias. Des extensions du métro à Paris et des aménagements dans les infrastructures portuaires du côté de Marseille sont aussi prévus. 3,9 milliards d'euros sont ensuite budgétés pour l'opérationnel, dont 95% financés par le privé. Le CIO met 1,7 milliard d'euros et le reste vient des sponsors, la billetterie et le merchandising.

La position que vous occupez vous positionne-t-elle pour une potentielle candidature à la présidence du CIO?

J'ai plusieurs autres fonctions bénévoles dans une série de commissions et je suis vice-président de la coordination des JO de Los Angeles. Thomas Bach sera jusqu'en 2025 à la tête du CIO. La limite d'âge maximal étant de 70 ans, quand il aura fini son mandat, j'en aurai 65. C'est une fonction très lourde, car on est dans la peau d'un chef d'État dès qu'on est en déplacement. Je ne suis pas sûr que j'en aurai envie. Aujourd'hui, je suis très heureux de mes fonctions. Ça m'occupe parfaitement et je n'ai pas d'autres ambitions.

Est-il possible de revoir un jour les Jeux organisés en Belgique?