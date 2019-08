Jean-Marc Nollet peine à trouver une colistière bruxelloise

C’est la règle chez Ecolo, la coprésidence du parti doit être assumée par un homme et une femme, dont l’un(e) doit être bruxellois(e), l’autre wallon(ne). Pour se maintenir à la tête des verts sans Zakia Khattabi, Jean-Marc Nollet doit donc obligatoirement trouver une colistière bruxelloise. Après avoir essuyé quelques refus ces dernières semaines, le Mouscronnois avait enfin un ticket à proposer aux instances internes. Lors d’un conseil de fédération réunissant environ 70 mandataires et militants mardi, Jean-Marc Nollet a fait part de son intention de former un duo avec Isabelle Pauthier. Le hic: l’ancienne présidente de l’Arau élue députée bruxelloise le 26 mai dernier n’est membre d’Ecolo que depuis juillet. Or, il est impératif d’être membre du parti depuis au moins six mois pour se présenter à la coprésidence, selon les statuts du parti.