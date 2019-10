Jean-Marie Delwart met en vente le château d'Argenteuil

3 questions à Jean-Marie Delwart

1. Pourquoi vendez-vous le château?

Je veux passer la main. J’ai 80 ans, mes amis meurent ou tombent malades. Je me rends de plus en plus souvent en Écosse où j’ai acheté une propriété. J’aimerais régler cette affaire de mon vivant.

À l’époque, l’achat d’Argenteuil m’a permis d’y loger ma fondation en éthologie. J’insiste sur ce point parce que c’est un élément important dans mon processus de vente. Les Suisses et les Allemands sont intéressés par ma fondation, mais veulent la rapatrier chez eux. Les Allemands veulent absolument l’installer à Munich.

Mon scénario idéal serait qu’un groupe de gens riches ou même des institutions publiques, rachètent la propriété, qu’ils y voient un intérêt immobilier mais aussi qu’ils y conservent la fondation. 20 millions, 30 millions, il y a pas mal de gens qui pourraient mettre ça sur la table. Et maintenant que vous allez écrire quelque chose sur cette vente, peut-être que je vais avoir des marques d’intérêt. Je pourrais aussi vendre à un particulier. L’idéal, ce serait en tout cas d’avoir un acheteur belge. Il faudrait aussi qu’il soit au-dessus de tout soupçon. J’ai reçu l’offre d’Anglais, des gens très bien, avec un prix très beau.

2. Vous évoquez 20 à 30 millions, est-ce la fourchette de prix que vous en attendez?

J’ai fait appel à des experts, mais comment voulez-vous fixer un prix? J’ai dit à Sotheby’s et à Lion que je voulais faire une vente à l’écossaise: les gens font offre écrite, et l’envoient à mon notaire; en dessous d’un certain prix, je ne vais pas plus loin; au dessus, je décide en fonction de mes affinités.

3. La rumeur nous rapporte que des personnages de hauts rangs vous ont approché. On entend le nom de Vladimir Poutine…

Quand j’ai acheté Argenteuil, un ami m’a indiqué qu’il venait en tant qu’agent de Poutine. C’était un mois après mon acquisition. Poutine serait allé voir Reynders durant la vente publique (à l’issue de laquelle le château a été vendu à Jean-Marie Delwart, NDLR). J’ai par contre eu des offres de riches Français bien connus, des Arabes, etc. Je n’en dirai pas davantage sur ces personnes. J’ai aussi reçu une marque d’intérêt de Kadhafi, environ quand ans après que j’ai acheté Argenteuil. Son homme de main est venu quatre fois. Le prix n’avait pas d’importance pour eux. J’ai refusé. D’abord, parce que le château n’était pas à vendre. Ensuite, parce que je n’avais aucune envie de le lui vendre.