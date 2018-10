Jeu de chaises musicales au sommet de la Justice

"Un premier mandat n’est plus un ticket automatique pour un second" , observe Magali Clavie, du CSJ.

Le Greco (Groupe des Etats européens contre la corruption) avait épinglé la gestion belge et le manque de transparence sur l’évaluation des mandats des chefs de corps. Comme un fumet de "nouveau monde": les candidats devront présenter un document faisant le point de la situation dans l’arrondissement judiciaire et proposer des pistes pour les cinq ans à venir. Ces documents seront évalués par des auditeurs indépendants, non magistrats. "Nous arrivons à l’autonomie de gestion des cours et tribunaux, il faut s’assurer que le chef de corps puisse se fixer et tenir des objets", poursuit Magali Clavie. En bref: finie la gestion à la papa.