Jeunesse en détresse, bombe à retardement

La fournée suivante d’étudiants n’est pas mieux lotie. Une analyse récente des Facultés Saint Louis a montré qu’entre février (en présentiel, donc) et la fin du confinement (à distance), la proportion d’étudiants à suivre régulièrement les cours est passée de 80% à 50%. Selon les résultats d’un sondage de l’Assemblée générale des étudiants de Louvain publié début juin, 30% des étudiants affirmaient être en décrochage scolaire. Et on ne compte plus les témoignages de détresse des étudiants en seconde session.