Josly Piette démissionne de son poste de vice-président de Publifin

Deux jours après l'annonce de Dominique Drion de démissionner de ses mandats sein des sociétés filiales de Nethys, l'ancien syndicaliste et bourgmestre de Bassenge, lâche son poste de vice-président chez Publifin.

Josly Piette (cdH), ancien syndicaliste et bourgmestre de Bassenge, démissionne de son poste de vice-président au sein de Publifin , rapporte dimanche la RTBF sur son site internet. L'intéressé n'a pas souhaité faire de commentaire.

Josly Piette est bourgmestre cdH de Bassenge depuis 2006. Il avait été ministre de l'Emploi et du Travail au sein du gouvernement Verhofstadt III en 2007.

Vendredi dernier, le conseil d'administration de Publifin avait enjoint Nethys de révoquer Dominique Drion et André Gilles des mandats que ceux-ci détiennent encore au sein du groupe. Le premier a choisi de démissionner et le second promet de se plier aux "demandes des instances".