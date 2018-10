Khattabi propose Jean-Marc Nollet à la coprésidence d'Ecolo

Le cahier des charges était le suivant: le lauréat doit être un homme, wallon, et membre du parti depuis plus de six mois. Devra-t-il lâcher tout le reste pour prendre les rênes du parti? Pas nécessairement. Ecolo a fait du décumul une de ses marques de fabrique, mais il ne s’agit ici que d’un intérim de quelques mois. "À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous glisse cet Ecolo. On ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied." En se déforçant dans l’une ou l’autre assemblée, pour rafistoler la coprésidence.