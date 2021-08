L'Absym a saisi le Conseil d'État sur les données de vaccination

On savait l'Absym, l'Assocation belge des syndicats médicaux, très remontée contre l'arrêté royal du 24 décembre 2020 qui organise l'enregistrement et le traitement des données de vaccination contre le Covid-19. On apprend maintenant qu'elle a introduit au Conseil d'État un recours contre cet arrêté royal qui permet d'enregistrer dans Vaccinnet qui a reçu quel vaccin, quand, où, qui a réalisé la piqûre, et quels ont été les effets secondaires éventuels, et donc de déterminer si une personne a été vaccinée ou non. Un arrêté qui avait aussi suscité les critiques de l'Autorité de protection des données.