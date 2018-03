L'Afsca ne doit plus dire: "Tout a été fait correctement dans ce dossier"

Début d'une séance marathon en commission 'Santé publique' avec l'audition de trois ministres fédéraux, à savoir Denis Ducarme (MR), ministre de l'Agriculture, Maggie De Block (Open Vld), ministre de la Santé, et le ministre de l'Emploi et des Consommateurs, Kris Peeters (CD&V). L'administrateur délégué de l'Afsca, Herman Diricks est également présent. Les auditions sont présidées par Muriel Gerkens (Ecolo) et Jean-Marc Delizée (PS).

"Certains produits étaient congelés depuis 2001"

"Il faut un avant et un après Veviba." Denis Ducarme (MR) Ministre de l'Agriculture





Denis Ducarme est le premier à prendre la parole, n'hésitant pas une nouvelle fois à qualifier de "mafieuses" les pratiques mises en place chez Veviba où sévissent "des escrocs". Selon le ministre de l'Agriculture, les informations récoltées à la suite de ce scandale permettent de préciser que "certains produits étaient congelés depuis 2001" chez Veviba.

Le libéral, qui rappelle que son gouvernement s'est constitué "partie civile, pour pouvoir avoir accès à l'ensemble du dossier et le cas échéant entamer des poursuites", demande ainsi qu'il y ait "un avant et un après Veviba". Denis Ducarme a aussi expliqué qu'il voulait réformer la manière dont l'Afsca réalise ses contrôles et il a annoncé sa volonté d'organiser "un audit sur l’AFSCA, en particulier sur le volet lié aux contrôles et aux processus de contrôle."

La parole est à Maggie De Block qui retrace en guise d'introduction le fil des événements. La ministre de la Santé rappelle que le contrôle permanent réalisé par ses services n'a montré aucune augmentation particulière des infections liées à l'alimentation. "La présence d’éléments microbiens ne provoque pas forcément des maladies", souligne Maggie De Block.

Au tour de Kris Peeters. Le ministre de l'Emploi revient sur les 48 ouvriers et 29 employés de Veviba Bastogne en chômage temporaire, "compte-tenu de la cause du chômage qui n'échappent pas à la responsabilité de l'employeur, l'entreprise Veviba est tenue de poursuivre le paiement du salaire de ses travailleurs", a expliqué Kris Peeters, selon qui Veviba employait 67 travailleurs détachés dont 10 engagés via un bureau au Portugal.