L'Awex et Liège Airport organisent l'aide à Wuhan

La province de Hubei, épicentre de l’épidémie de coronavirus, est une tête de pont de la stratégie chinoise de la Région wallonne. Un appel aux dons de matériel médical a d'ailleurs été lancé en Wallonie. L'Awex, Liège Airport et le gouvernement wallon sont à la manœuvre.

Masques, lunettes de protection, gants en caoutchouc... La Chine est à la recherche de matériel médical pour faire face à la crise de coronavirus et la Wallonie va lui apporter son aide. Cainiao, la filiale logistique d'Alibaba basée à Liège, cherche à récolter du matériel à destination des hôpitaux chinois en pénurie, en particulier dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie.

Vendredi, le vice-président wallon Willy Borsus, en charge du Commerce extérieur, avait envoyé un message "de soutien et d'amitié" au gouvernement provincial de Hubei. La Wallonie entretient depuis plusieurs années des liens privilégiés avec la province au cœur de l'épidémie, avec laquelle elle est jumelée depuis 2012 .

Le China-Belgium Technology Center impacté

Son émanation belge, United Investment Europe (UIE), compte pour l’heure une dizaine d'employés en Belgique et représente 27 entreprises. Ses deux gestionnaires sont retournés à Wuhan pour le nouvel an chinois et se retrouvent pris dans la quarantaine. Le centre d’affaire compte aussi huit employés à Wuhan, chargés de faire de la prospection en Chine – ils sont bloqués dans le chef-lieu, indique-t-on chez UIE.