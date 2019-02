L'Europe acquitte la Belgique pour les "excess profit rulings"

Qu’est-ce que les "excess profit rulings"?

Les "excess profit rulings", une particularité belge

Pour les sociétés actives dans plusieurs pays, il peut s’avérer intéressant de réaliser plus de bénéfices dans un pays où la fiscalité est attrayante et moins de bénéfices, ou même des pertes qui épongeront de futurs bénéfices, dans un Etat où l’impôt est plus lourd. Ces multinationales sont dès lors tentées de réaliser des transactions entre leurs filiales basées dans différents pays, tantôt en gonflant les prix, tantôt en les sous-évaluant, dans le but de faire remonter l’argent vers l’Etat le plus généreux sur le plan fiscal.

Pour éviter ces manipulations, on applique, à l’échelon international, le principe "at arm’s length" (littéralement, "à distance de bras") qui veut que les transactions entre filiales d’un même groupe soient réalisées à des prix équivalents à ceux pratiqués entre des sociétés sans lien capitalistique. Autrement dit, les prix entre sociétés liées ne peuvent s’éloigner de plus d’une "longueur de bras" du prix du marché, d’où cette expression anglo-saxonne.

Si, lors d’une transaction avec une filiale étrangère, une entreprise basée dans un pays à la fiscalité lourde vient à payer un prix artificiellement élevé qui lui permet de réduire ses bénéfices et d’ainsi limiter l’impôt qu’elle aurait dû payer, l’Etat en question peut revoir le bénéfice à la hausse et le taxer.

Ensuite, la filiale étrangère – qui, elle, a gagné trop dans la transaction et a donc été trop taxée, bien qu’à un taux d’imposition plus attrayant – pourra, de son côté, bénéficier d’une révision à la baisse de son bénéfice dans le pays où elle est localisée.

La loi belge sur les "excess profit rulings" (exonération des bénéfices excédentaires), qui a commencé à s’appliquer en 2005, a la particularité d’autoriser une entreprise basée en Belgique à revoir à la baisse son bénéfice simplement si la société étrangère liée (filiale ou holding) avec laquelle elle a conclu une transaction risque de subir une éventuelle révision à la hausse de ses bénéfices dans ce pays étranger.

De la sorte, des filiales belges de groupes étrangers pouvaient obtenir des réductions d’impôt en Belgique alors même qu’une augmentation d’impôt n’était pas effective pour le groupe à l’étranger.