L'Europe dresse la liste des défis de l'économie belge

La Commission publie ce mercredi ses rapports scrutant les économies de ses Etats membres. Pour les recommandations politiques, il faudra attendre le mois de mai.

Cela fait partie du trajet "économico-budgétaire" européen traditionnel. Chaque année, la Commission publie ses "country reports", soit une salve de documents techniques décrivant l’état des lieux de l’économie de ses Etats membres. Une publication attendue pour ce mercredi – ce qui n’a pas empêché nos confrères du Soir de jeter un œil sur une version provisoire du rapport concernant la Belgique.

Et qu’y trouve-t-on? Des classiques. Dont ce chapitre sur la dette. Chaque année, la Commission mesure la soutenabilité des différentes dettes européennes. Via son indicateur "S1", indiquant les efforts que devraient fournir dans les cinq prochaines années les Etats membres afin de ramener, d’ici 2032, leur dette dans les clous, à savoir sous les 60% du PIB.

Or, même si elle a fondu l’an passé à 102,8% du PIB, la dette belge reste royalement au-delà de la ligne fixée il y a belle lurette par l’Europe. Pour la Belgique, cet indicateur "S1" dit ceci: un ajustement budgétaire à hauteur de 4,4% du PIB serait nécessaire, soit un petit 20 milliards d’euros. Histoire de se rassurer, on pourra toujours se dire que la France, l’Italie ou encore le Portugal font pire.

Pas de remède de cheval

N’empêche. Un remède de cheval. Sauf que personne ne demande à la Belgique de le réaliser, ce tour de force. La Commission prend juste la température, avec le même thermomètre pour tous, afin de pouvoir réaliser des comparaisons. Et arrive à la conclusion que la dette belge est "à risque". Ce qui n’est pas nouveau. Ce n’est pas pour cela que la Commission exigera de la Belgique pareil tour de ceinture. Elle ne l’a jamais fait. Et ne le fera pas plus dans ses recommandations politiques, attendues pour le mois de mai, et formulées sur la base de ce rapport technique.

Pas de panique, donc. Pas de relâchement non plus, indique aussi la Commission. Parce que l’assainissement budgétaire doit se poursuivre. Et pas de manière artificielle, comme peut parfois le faire la Belgique. Ainsi, pointent les services de la Commission, les montants versés par les institutions financières dans le cadre de la garantie sur les dépôts (à concurrence de 100.000 euros) ne sont pas placés sur un compte distinct mais alimentent directement le budget de l’Etat, comme n’importe quelle autre recette fiscale.

Des classiques encore. Comme nous l’écrivions mardi, la Commission épingle la Belgique en raison de la situation défavorable dans laquelle se trouvent les personnes d’origine étrangère sur le marché du travail et dans l’enseignement. Inquiétude également concernant l’endettement des ménages, fortement poussé par la brique, et ce alors qu’il existe des "poches de vulnérabilité" côté crédits hypothécaires.