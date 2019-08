L'IRM va se servir des observations partagées sur son appli

Les observations encodées peuvent être consultées par tout le monde via l’application mobile ("IRM Météo", pour les appareils iOS et Android) ou via le site web public de WOW-BE, la plateforme participative de l’IRM. Elles offriront aux prévisionnistes des informations complémentaires pour se faire une idée en temps réel de la situation météo. Elles seront également utilisées pour "valider et affiner certains produits de prévision", apportant "une valeur ajoutée unique pour des phénomènes très locaux ou difficiles à prévoir, tels que la grêle, les rafales de vent ou une mauvaise visibilité", indique l’IRM.