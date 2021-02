L'UCLouvain lance sa cellule de tracing

Reprendre une part significative des activités universitaires en présentiel le 1ᵉʳ mars, c'est le souhait des recteurs francophones . La situation actuelle, entendez une reprise très limitée et assortie de conditions strictes, devient " problématique tant pour la formation que pour les étudiants ", estiment-ils.

Du côté de l'UCLouvain, on veut avancer. Ce mardi, l'institution se disait quasi prête à rouvrir ses auditoires en toute sécurité, dans le cadre d'un "présentiel responsable" . Comment? Grâce à une stratégie de type "reporting, tracing, testing", élaborée avec l'Université de Gand (UGent). En gros, il ne manque que le feu vert des autorités politiques pour enclencher la vitesse supérieure.

Concrètement, une antenne de testing est déjà opérationnelle sur le site de Louvain-la-Neuve, tandis qu'une autre pourrait être ouverte à Woluwe. Dès lundi, l'université lancera par ailleurs sa propre cellule de tracing. Un call center appellera les étudiants et les membres du personnel testés positifs, afin de leur apporter un soutien, mais aussi de retracer leurs contacts au sein de l'institution. Une fois les personnes à risque identifiées, celles-ci seront invitées à se faire tester et à observer une quarantaine. "Un pool mixte d'étudiants jobistes et de membres du personnel est disponible" pour ces missions, assure Anne-Sophie Masureel, responsable du service d'aide aux étudiants.