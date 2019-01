"L'UE ne peut pas toujours favoriser les mêmes pays" (Frans Van Daele)

L’ancien chef de cabinet du roi Philippe estime que l’Europe a besoin d’approfondissement. Mais pour que les réformes soient acceptées, il faut qu’elles soient justes pour tous les Etats membres.

A l’heure où l’Europe est secouée par des tensions internes et menacée par des pressions externes, Frans Van Daele, ancien diplomate de haut vol et ancien chef de cabinet du roi Philippe, plaide pour davantage d’Europe "dans un monde devenu moins stable et moins prévisible" Ce plaidoyer pour un approfondissement du processus d’intégration européenne, il l’a tenu hier soir devant un parterre d’environ 300 invités à l’occasion de la réception de Nouvel An de L’Echo et du Tijd, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Celui dont le livre de chevet n’est autre que "De la démocratie en Amérique", l’ouvrage visionnaire (sur le risque de dérives populistes notamment) d’Alexis de Tocqueville, pense que par rapport au Brexit, le deal qui est actuellement sur la table est "le maximum que l’UE puisse concéder". "Si on va plus loin, on détricote notre business model."

"En Europe, chaque crise a mené à des formes plus structurées de coopération." Frans Van Daele Ancien haut diplomate

Frans Van Daele refuse de céder au pessimisme quant à l’avenir du Vieux Continent: "En Europe, chaque crise a mené à des formes plus structurées de coopération." Il en veut pour preuve les réformes apportées à l’Union économique et monétaire dans la foulée de la crise financière de 2008. Une même dynamique devrait, selon lui, être engagée en matière de sécurité et de défense commune. À cet égard, il pense qu’"il appartient à la France de prendre l’initiative, étant donné ses capacités militaires importantes".

Vue en plein écran Frans Van Daele, lors de la réception du nouvel an de L'Echo et De Tijd. ©Kristof Vadino

Il admet que dans une Union à 28, il y aura toujours des divergences d’opinions et d’intérêts. "Pour gérer au mieux ces tensions, il faut que le système ne favorise pas toujours les mêmes pays et ne défavorise pas toujours d’autres pays. Il faut un équilibre entre Nord et Sud et entre Ouest et Est. J’espère qu’à Berlin, on garde à l’esprit ce principe élémentaire", lance-t-il.

Autre message envoyé en direction de l’Allemagne: "Pour rendre les réformes structurelles acceptables, il faudra relâcher quelque peu l’austérité budgétaire, car on est sans doute allé un peu trop loin ces dernières années."