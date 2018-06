L'UE refuse que la Belgique accélère la lutte anti-tabac

Pour beaucoup de fumeurs, la menthol, c’était la première. Cette cigarette au goût de chewing-gum par laquelle ils ont mis le doigt dans le funeste engrenage goudronné. En 2014, l’Union européenne a décidé de l’interdire, elle et les autres tabacs "contenant un arôme caractérisant particulier". Mais une exemption a été introduite, et pas des moindres: si le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3% ou plus dans une catégorie de produits, le couperet de l’interdiction ne tombera que le 20 mai 2020. Voilà qui laisse deux années encore pour apprendre à ne plus crapoter…