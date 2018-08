L'UGent à nouveau sacrée championne des unifs belges

L’Université de Gand n’en finit pas de gravir les échelons de l’incontournable classement mondial de Shanghaï. Les grandes unifs francophones, elles, reculent. La faute à une structure de financement qui laisserait à désirer?

L’Université de Gand reste la meilleure université belge, et elle continue de gravir les échelons de l’incontournable classement mondial des universités établi chaque année par ShanghaiRanking Consultancy. Elle passe cette année de la 69e à la 62e position, "la place la plus élevée que nous ayons jamais eue", souligne Stephanie Lenoir, responsable de la communication de l'Université de Gand (UGent). Chaque année depuis 2003 ShanghaiRanking établit ce classement très suivi des 500 meilleures universités. L'Academic Ranking of World Universities (ARWU) prend essentiellement en compte des critères comme le nombre de prix Nobel ou de médaille Fields (l'équivalent du précédent pour les mathématiques) obtenus, la présence de membres du corps scientifique dans la liste des chercheurs les plus cités au monde (Highly Cited Researshers) ou d'équipes qui ont publié des articles dans une des deux revues scientifiques les plus prestigieuses: Nature et Science.

"Nous sommes très contents, c'est une belle confirmation", commente la porte-parole de l'UGent, “mais nous devons nous concentrer sur notre travail et sur la manière de mieux collaborer avec les autres universités flamandes et belges plutôt que jouer la compétition des rankings”. L’université aux trois prix Nobel et au succès modeste est suivie de près par sa grande cousine de Leuven (87e), également en légère progression. Les deux grandes universités francophones du pays sont en léger recul: l'Université catholique de Louvain (UCL) est 152e, l'Université libre de Bruxelles (ULB), 179e.

Quand le financement creuse le fossé

À l'UCL (152e), le recteur Vincent Blondel souligne qu'aucune décision stratégique n'est prise en fonction des rankings. "On reste bien sûr attentif à l'évolution des différents classements parce qu'ils ont une influence en termes d'attractivité", indique-t-il. Il faut dire qu’à Louvain, un chercheur sur deux vient de l'étranger, et les recrues comme les étudiants sont immanquablement attentifs au prestige de l’université qu’ils rejoignent.

Au sud du pays, le financement des universités se fait essentiellement sur base du nombre proportionnel d'étudiants, tandis qu'au nord une dimension de recherche est prise en compte dans le financement direct. Vincent Blondel Recteur de l'Université catholique de Louvain (UCL)

Pour expliquer l’écart qui se creuse un peu plus chaque année entre les grandes universités flamandes et francophones, le recteur évoque un paramètre structurel. "Au sud du pays, le financement des universités se fait essentiellement sur base du nombre proportionnel d'étudiants, tandis qu'au nord une dimension de recherche est prise en compte dans le financement direct", souligne le recteur. Le classement de Shanghaï repose exclusivement sur des critères de qualité de recherche.

Et l'on ne parle pas du niveau de financement absolu des universités francophones, plus faible qu'en Flandre - l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares) préconise un refinancement des établissements de la communauté Wallonie-Bruxelles de 50 millions d'euros par an.