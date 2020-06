L'absentéisme diminue grâce au télétravail

Le mois dernier, l'absentéisme de courte durée a diminué de 45% , passant de 2,29% en avril à 1,27%. On note une baisse de 51% par rapport à l'année dernière. Chez les ouvriers, le taux d'absentéisme a atteint 1,49% en mai, contre 2,58% un mois plus tôt, tandis que pour les employés, il a été de 1,17% le mois dernier, pour 2,16% quelques semaines plus tôt.

Les secteurs qui affichent le taux d'absentéisme le plus faible comptent de nombreux employés. Les absences sont en revanche plus nombreuses le mois dernier parmi les ouvriers de l'industrie alimentaire et les employés des petits magasins d'alimentation. Soit les secteurs qui n'ont pas été à l'arrêt et qui n'avaient pas accès au télétravail.