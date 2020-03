L'accord sur les titres-services coince encore

Officiellement, les employeurs évoquent des "raisons technico-juridiques" pour justifier leur refus de le parapher en l'état. "Nous déplorons vivement ce report et tenons à nous en excuser. Nous examinons actuellement l’aspect juridique de la question et espérons pouvoir parvenir dans les meilleurs délais à une solution qui soit acceptable pour toutes les parties. Nous voulons absolument respecter l’esprit de l’accord", assure Herwig Muyldermans, le directeur général de la fédération des employeurs Federgon.µ

Sur le banc syndical, on s'échauffe: "Cela fait un an maintenant que Federgon fait lanterner les aides-ménagères. Il est plus que temps que la fédération assume et signe l’accord qu’elle a négocié." Le front commun laisse d'ailleurs entendre qu'il pourrait organiser de nouvelles actions si la situation n'évolue pas favorablement. "Les travailleurs n’accepteront pas d’être une valeur d’ajustement", martèle-t-il.