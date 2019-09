L'accusateur de Reynders dépose plainte pour harcèlement et menaces de mort

Nicolas Ullens de Schooten, l’ex-agent de la Sûreté de l’État, a déposé plainte ce lundi matin pour harcèlement et menaces de mort auprès du parquet fédéral. Il cite notamment Didier Reynders et son proche conseiller Jean-Claude Fontinoy.

Nicolas Ullens de Schooten, l’ex-agent de la Sûreté de l’État (de 2007 à 2018) qui avait accusé Didier Reynders de corruption, a déposé plainte ce lundi matin pour harcèlement et menaces de mort auprès du parquet fédéral, a fait savoir son avocat, Me Alexis Deswaef. Contacté, le parquet fédéral confirme avoir reçu la plainte et être en train de l’étudier.

Vendredi dernier, le parquet de Bruxelles, qui avait ouvert une information judiciaire visant Didier Reynders, avait confirmé avoir classé ce dossier sans suite. "Ce classement sans suite est extrêmement surprenant et étonnant, d’autant plus que j’ai eu contact avec le procureur du Roi ce mardi, il m’expliquait que l’enquête suivait son cours", avait alors commenté Me Alexis Deswaef, le conseil de Nicolas Ullens de Schooten. Ce dernier s’était rendu, en avril, dans les locaux de la police fédérale pour présenter une série de déclarations tonitruantes à l’encontre de Didier Reynders et c'est de là que tout était parti.