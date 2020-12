L’adhésion ne viendra pas de la répression

Tenir pour en finir avec la pandémie

Les drones, c’est non. Ce mardi, le collège des procureurs généraux a tranché. La police ne pourra pas recourir aux drones pour contrôler le respect par la population des mesures sanitaires pendant la période des fêtes. Disproportionné, ont jugé les magistrats.

Ouf! On avait halluciné en apprenant que l’idée avait émergé il y a quelques jours dans une zone de police limbourgeoise. Quelle conception de la société faut-il avoir pour imaginer un tel flicage de la population à l’heure des fêtes?

Quel aveu d’échec, surtout. Croit-on vraiment que c’est avec la méthode forte, façon Big brother, que l’on renforcera l’adhésion aux mesures qui s’imposent pour casser la propagation du coronavirus ?

Bien sûr, il est terriblement frustrant de voir les efforts d’une grande majorité de Belges mis à mal par une minorité de je-m’en-foutistes, ceux de la première heure et ceux qui ont décroché au fil du confinement. C’est frustrant car on pressent que, si la discipline collective ne revient pas, une troisième vague nous tombera dessus. Mais ce n’est pas par la répression que la confiance reviendra. Ce n’est pas en opposant autorités et citoyens que l’on favorisera le sens du commun.

"En matière de clarté et de cohérence, on doit faire collectivement mieux."

Les autorités ont une grande responsabilité dans cette perte d’adhésion. Pas parce que leurs décisions changent (il est normal de tâtonner face à cette crise inédite) mais parce qu’elles ne sont pas assumées collectivement. Il y a toujours quelqu’un pour les remettre en cause. Tel responsable politique y trouve à redire, tel expert scientifique clame son désaccord. Et les médias font caisse de résonance. La plupart des citoyens s’accrochent malgré tout, mais d’autres finissent par décrocher. Tu m’étonnes. En matière de clarté et de cohérence, on doit faire collectivement mieux.

N’oublions pas non plus la responsabilité des entreprises. Ce mardi, Alexander De Croo et Petra De Sutter ont dû rappeler que le télétravail est obligatoire partout où il est possible. Or, ils constatent "chaque jour que de plus en plus de personnes se rendent physiquement sur leur lieu de travail".