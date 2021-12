L'affaire Milquet, encore une fois reportée, ne devrait pas connaître d'épilogue

La chambre des mises en accusation a saisi la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle, mercredi, donnant droit à la défense de Joëlle Milquet dans l'affaire dite des "collaborateurs fantômes". Un acte qui interrompt la prescription qui semble cependant déjà acquise.

Nouveau rebondissement dans une affaire qui n'en a pas été avare: l'affaire Milquet devra patienter encore. C'est qu'on en a pris l'habitude, depuis près de huit ans qu'une information judiciaire est ouverte et près de six ans que l'ancienne ministre de l'Intérieur (2011-2014) est inculpée pour prise illégale d'intérêts, soupçonnée d'avoir embauché des collaborateurs payés par son ministère pour mener sa campagne électorale législative de 2014 – des allégations qu'elle nie dans toutes les langues depuis le début. L'affaire en question a provoqué la fin de sa carrière politique: elle est aujourd'hui redevenue avocate et présidente du comité stratégique du Centre européen d'appui électoral.

Mercredi 22 décembre, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a fait droit à la demande de la défense de l'ex-présidente du cdH (1999-2011). Contre les réquisitions du parquet général, la cour d'appel va ainsi demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur une question préjudicielle. Il s'agit ici de questionner le fait que des ministres et magistrats doivent être jugés, lors de la phase d'instruction, par la chambre des mises en accusation dont les décisions ne peuvent être frappées d'appel.

"Nous nous réjouissons d’avoir convaincu la chambre des mises en accusation sur ce nouveau point." Adrien Masset Avocat de Joëlle Milquet

"La question préjudicielle portait sur la compatibilité de cette loi avec les articles de la Constitution consacrant le principe d’égalité entre les Belges et donc aussi entre les justiciables", a commenté Me Adrien Masset, avocat de Joëlle Milquet. "Nous nous réjouissons d’avoir convaincu la chambre des mises en accusation sur ce nouveau point et attendons sereinement l’arrêt de la Cour constitutionnelle."

Tant à faire avant 2024

La première conséquence de cette décision est un nouveau délai qui pourrait bien être très long. Mais il est à noter que cette saisine de la Cour constitutionnelle va interrompre le cours de la prescription, établie aujourd'hui à 2024.

Car c'est bel et bien l'enjeu principal du dossier: va-t-on parvenir à juger ce dossier dans le temps imparti? On semble tout droit se diriger vers un "non".

En effet, il reste encore à obtenir une décision de la Cour constitutionnelle, puis repasser par la juridiction d'instruction. Il restera ensuite au parquet général à tracer un réquisitoire. Celui-ci devra solliciter la levée de l'immunité parlementaire de Mme Milquet auprès de la commission des poursuites de la Chambre, une décision qui n'est pas susceptible d'appel et pourrait même sonner le glas de l'affaire. Si ces écueils sont évités, alors on pourra en arriver au règlement de procédure et à un possible renvoi devant un tribunal correctionnel.

"Ce dossier ne sera jamais jugé." Une source judiciaire

À ce moment, il faudra fixer l'affaire – les délais devant les chambres financières sont de plus d'un an aujourd'hui. Il faudra ensuite obtenir un jugement. La procédure sera alors loin d'être terminée: il faudra recommencer en degré d'appel, fixer l'affaire, la juger. Puis, probablement, passer devant la Cour de cassation et éventuellement les juridictions européennes. Tout cela avant 2024. "Ce dossier ne sera jamais jugé", souffle une source judiciaire.

"Volonté de ne pas traiter"

Source qui est loin d'être isolée: nombre de hauts magistrats contactés par L'Echo estiment que l'affaire est entendue. Certains évoquent une "volonté de ne pas traiter le dossier", ainsi qu'un "manque de courage", un "vrai scandale" ou encore "la preuve que les dossiers 'ecofin' ne sont pas une priorité".

Les dates-clés Février 2014: Le Vif/L’Express révèle que Joëlle Milquet a embauché toute une série de collaborateurs à son cabinet du ministère de l’Intérieur, dans le but, dénonçaient des témoins, de préparer la campagne électorale législative de juin 2014. Une information judiciaire, puis une instruction est ouverte. 16 juin 2015. Des perquisitions sont menées au cabinet de Mme Milquet. 11 avril 2016: Le conseiller-instructeur à la cour d’appel de Bruxelles Frédéric Lugentz décide d’inculper Joëlle Milquet – et d'autres personnes de son entourage – notamment de prise illégale d’intérêt. Celle-ci démissionne le jour même de son poste de ministre de l’Enseignement. 2018: Le dossier, considéré comme bouclé par le conseiller instructeur Lugentz et son successeur Dehaene, est transmis au parquet général. 15 décembre 2020: La chambre des mises en accusation accorde de nouveaux devoirs complémentaires à la défense de Mme Milquet. 22 décembre 2021: La chambre des mises en accusation fait droit à la défense de Joëlle Milquet et va interroger la Cour constitutionnelle au travers d’une question préjudicielle.

À quel moment l'affaire a-t-elle dérapé? Le démarrage de l'enquête a été mené selon les standards habituels. Le conseiller-instructeur Frédéric Lugentz, ancien juge d'instruction spécialisé dans les matières économiques et financières, a mené l'instruction et inculpé Mme Milquet et plusieurs autres personnes. Le dossier était déjà très bien avancé quand il a dû le remettre à son collègue Matthieu Dehaene, alors qu'il était muté à la Cour de cassation. M. Dehaene a poursuivi le travail, mais a été bloqué durant plusieurs mois par des problèmes d'ordre privé, retardant un peu le cours du dossier, dans des proportions acceptables cependant. MM. Lugentz et Dehaene avaient refusé un bon nombre de devoirs complémentaires demandés par la défense – des avocats avaient même demandé à ce que soient auditionnés tous les "cabinettards" du pays, ce qui aurait pu rallonger l'enquête de plusieurs années!

Comment expliquer que, durant plus d'un an et demi, le dossier soit resté immobile, sans acte du parquet général de Bruxelles, en sachant bien que le temps était déjà compté?

C'est au moment de la transmission du dossier au parquet général que le retard s'est accentué. L'affaire est passée entre les mains de Carole Fruy, la magistrate chargée de la section des "affaires spéciales", qui concerne politiciens, magistrats ou avocats. C'est à elle qu'est revenue la lourde charge de répondre aux multiples arguments de la défense de Joëlle Milquet, représentée par Adrien Masset, l'un des pénalistes les plus courus du pays – il défend aussi les intérêts de Stéphane Moreau dans les dossiers Nethys. Ce dernier a envoyé un mémoire dûment argumenté, long de 600 pages, dont 460 étaient consacrés à la défense de Mme Milquet. Mémoire auquel Mme Fruy a souhaité répondre point par point – sans y parvenir: la chambre des mises en accusation lui a donné tort.

"Insinuations malveillantes"

Mais alors, comment expliquer que, durant plus d'un an et demi, le dossier soit resté immobile, sans acte du parquet général de Bruxelles, en sachant bien que le temps était déjà compté? Contactée par L'Echo, la porte-parole de ce dernier n'a pas fait de commentaire sur ce point.

"Les insinuations malveillantes (nous reprochant) de jouer la montre sont malvenues." Adrien Masset Avocat de Joëlle Milquet

Alors pourquoi un tel enterrement de première classe dans une affaire qui n'a, selon des sources proches du dossier, rien de compliqué ni d'aspect particulièrement technique? Plusieurs sources évoquent, outre un manque de volonté d'aboutir au plus vite dans le chef du parquet général, le manque de moyens en temps et en nombre d'enquêteurs pour répondre aux très nombreuses demandes de la défense de Joëlle Milquet. "Avec un et deux enquêteurs à temps partiel, cela prend un temps démentiel", souffle une source judiciaire. Quant à Adrien Masset, il botte en touche et nie toute volonté d'enterrer le dossier: "Les insinuations malveillantes (nous reprochant) de jouer la montre sont malvenues", tacle-t-il.

Billet: Qui pourra conjurer l'échec? L’autre jour, un ministre de l’Intérieur est allé en prison. Son nom, c’est Claude Guéant, ancien "premier flic de France", condamné il y a quatre ans pour avoir puisé à titre personnel dans une caisse qui ne lui appartenait pas. Ce n’est qu’un exemple: la France, après des décennies à patauger dans le marécage fangeux de l’impunité, a procédé à une révolution interne et donné de véritables moyens à la justice qui traite des dossiers politico-financiers de mener des procédures à leur terme. Avec, à la clé, les condamnations – en première instance, appels ont été formés – de l’ancien Président Nicolas Sarkozy et de son Premier ministre François Fillon. L’enjeu de ces quelques mots est de parler de l’affaire Joëlle Milquet. L’ancienne ministre de l’Intérieur, elle, ne sera jamais condamnée. Elle ne sera jamais non plus proprement innocentée. La question ici n’est même pas d’évoquer sa responsabilité dans l’affaire des "cabinettards fantômes". Qu’elle soit coupable ou pas d’avoir demandé aux membres de son cabinet d’avoir mené sa campagne de réélection, cette question ne sera jamais résolue. La justice belge n’en a pas les moyens. Elle est en échec. Aujourd’hui, que nul ne soit dupe, l’affaire Milquet est morte, bien que pas encore enterrée: la prescription court jusqu’en en 2024. Ce que cela signifie? Il faudra que d’ici 2024 – dans deux ans! – Joëlle Milquet fasse l’objet d’un réquisitoire de renvoi devant le tribunal, que la commission des poursuites du Parlement fédéral lève l’immunité de l’ancienne ministre, que la chambre du conseil la renvoie devant un tribunal, que celui-ci fixe l’affaire, qu’il la juge, qu’il la condamne, qu’un appel soit formé, que la cour d’appel fixe le nouveau procès, qu’il le tienne, avant, peut-être, que la Cour de cassation s’en mêle. Bref, aucune chance que la procédure aboutisse. La justice belge est incapable de juger une personnalité politique de premier plan. Mais quelle majorité politique fédérale permettra, par la réforme ou le refinancement, de conjurer cet échec?