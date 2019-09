L'agent de joueurs Christophe Henrotay arrêté à Monaco

Une série de perquisitions ont été menées ces 10 et 11 septembre en Principauté de Monaco, en Belgique et à Londres dans le cadre d'un dossier de blanchiment et association de malfaiteurs lié au monde du football. Elles ont débouché sur l'arrestation de deux personnes, dont l'agent de joueurs Christophe Henrotay.

Un agent de joueurs à Monaco et son assistant en région liégeoise ont été arrêtés dans un dossier concernant notamment des opérations de blanchiment d'argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de footballeurs, a annoncé le parquet fédéral mercredi matin. Ces arrestations font suite à une série de perquisitions exécutées ces 10 et 11 septembre à Monaco, en Belgique et à Londres.