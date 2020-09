L'aide belge au développement est à son plus bas niveau depuis 2004

Avec le montant de 1,95 milliard d'euros alloué à l'aide au développement, la Belgique fait office de mauvais élève dans l'Union européenne , dont l'aide apportée par ses États membres atteignait 0,46% du RNB consolidé des 27 en 2019. Au total, l'aide belge au développement a été amputée de 5,7 milliards d'euros entre 2015 et 2019 . Une baisse due aux différentes coupes budgétaires consécutives à la crise économique de 2008. Le CNCD-11.11.11 exhorte l'État belge à "stopper l'hémorragie" et formule une série de recommandations au futur gouvernement.

La Belgique devrait ainsi adopter un plan de croissance pour mobiliser 0,7% de son RNB pour l'aide au développement avant la fin de la législature. Renforcer la concentration de l'aide belge dans les pays les moins avancés et les États fragiles ainsi que garantir un accès universel aux traitements et vaccins contre le Covid-19 devrait également figurer dans ses mesures prioritaires. "Alors que des dizaines de millions de personnes tombent dans l'extrême pauvreté et la faim suite à la crise du coronavirus, il est plus nécessaire que jamais de respecter les engagements internationaux" déclare Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11.