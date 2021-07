L'app covidsafe.be servira de Covid Safe Ticket

Le Covid Safe Ticket sera en test le week-end prochain au petit Esperanzah! à l'abbaye de Floreffe et au Blue Bird Festival à Ohey. Et, à partir du 13 août, il sera le sésame pour assister aux événements en extérieur rassemblant 1.500 personnes ou plus, sans masque ni distanciation sociale, comme les matches de la Jupiler Pro League, le Ronquières Festival ou le Grand Prix de Formule 1.