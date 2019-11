L'appel des blouses blanches a été entendu

La Chambre a décidé ce mercredi de créer un groupe de travail chargé de faire aboutir le fonds "blouses blanches". Objectif? Améliorer les conditions de travail du personnel infirmier.

Salle comble mercredi au Parlement fédéral pour débattre de la mise en œuvre du fonds "blouses blanches", prévu par un amendement à la loi votée la semaine passée à la Chambre et qui ouvre les douzièmes provisoires (système au cours duquel les dépenses de l’État sont limitées chaque mois au douzième des sorties de 2018) pour les mois de novembre et décembre de cette année.

"Il appartiendra désormais au groupe de travail de trouver un consensus." Maggie De Block Ministre de la santé

Et pour cause, le rendez-vous était important. Et scruté de toute part. Ces dernières semaines, la pression exercée par le secteur des soins de santé ne faisait qu’augmenter, grèves du secteur à la clé. Était pointé du doigt un manque de financement récurrent expliquant des conditions de travail devenues complexes depuis quelques années maintenant. Un appel que le politique a entendu et fait sien.

Concrètement, qu’est-il ressorti des discussions entre les membres des commissions Affaires sociales, Santé et Budget, réunies pour l’occasion? La mise sur pied d’un groupe de travail, confiée au député socialiste Ahmed Laaouej. Et ce parce que le PS a été le premier parti à déposer une proposition de loi sur le sujet, avant d’être suivi par le sp.a, Ecolo-Groen, et le PTB.

Objectif désormais? Faute de base légale à ce stade, il faut évaluer la validité juridique des propositions qui seront mises sur la table pour voir le fonds naître concrètement. Ce qui passera, a-t-il été décidé, par des avis, a priori écrits, demandés auprès de l’Inami, du SPF Santé, et du SPF Stratégie et Appui (Bosa) pour ce qui touche aux questions budgétaires. Voire même des partenaires sociaux – qui disent pour l’heure ne pas avoir été consultés –, comme certaines formations en ont fait la demande en commission. De son côté, le gouvernement avance qu’il se tiendra à la disposition des parlementaires pour toute question technique.

Encore du chemin…

Que retenir à ce stade? Les avancées engrangées mercredi sont-elles de bon augure pour le secteur? Rien n’est encore fait. Alors oui, un consensus s’est dégagé sur le timing: il faut agir vite. Si possible d’ici le 20 novembre, date à laquelle se tiendra la commission Santé, jugée la plus à même à pouvoir voter un texte encadrant la transposition du fonds "blouses blanches" dans la réalité. Une solution rapide devrait offrir de l’oxygène au secteur des soins de santé avant la fin de l’année.

Mais pour ce qui est du financement, chaque parti y va de ses considérations (taxe sur les comptes-titres réhabilitée, contribution des assurances groupe, suppression d’institutions jugées inutiles telles que le Sénat, recours à l’Isoc ou à l’IPP…). "Chacun ressort ses vieilles recettes", a ironisé le député Benoît Piedboeuf (MR). Aucun accord n’a émergé à ce stade. Idem pour la méthodologie. Ecolo-Groen, PTB et sp.a suggèrent là de recourir au fonds social Maribel, qui prévoit une intervention financière pour les employeurs du non-marchand, afin d’affecter les fonds récemment débloqués. Mais tout le monde ne les suit pas. Quant à la clé de répartition à appliquer (entre hôpitaux publics et privés, et éventuellement les infirmières à domicile), certains évoquent l’idée de se baser sur la répartition des équivalents temps-plein.

… pour un fonds à 402 millions d’euros

Pour justifier la prudence observée, il convient de souligner que le débat est important: on parle ici de débloquer, en affaires courantes, 67 millions d’euros pour les seuls mois de novembre et de décembre, pour un fonds doté au total de 402 millions sur base annuelle. Ce qui a rapidement amené les députés à s’intéresser à l’après: la question de 2020 devra aussi être tranchée, un élément que certains enjoignent le prochain exécutif fédéral à saisir à l’avenir. Et ce avec une vision sur la durée, car le problème n’est pas ici ponctuel, mais bien récurrent.