L'armée dévoile son plan de recrutement pour 2020

La Défense souhaite recruter plus de 2.500 personnes pour l’année 2020. Elle organise des "jobdays" les dimanches 13 et 20 octobre prochains où les intéressés pourront rencontrer des professionnels.

L’armée a annoncé ce mardi dans un communiqué sa volonté de recruter 2.035 militaires, 150 civils et 420 réservistes en 2020. Les chiffres d’embauche de 2020 sont identiques à ceux de cette année. En tout, ce sont 1.215 recrutements prévus de soldats, 600 de sous-officiers, 220 d’officiers, 150 de civils et 420 de réservistes. L’objectif est d’employer plus de 25.000 personnes au minimum d’ici 2030.

Le recrutement permettra à l’armée de compenser les nombreux départs à la retraite. Le lieutenant-colonel d’aviation breveté d’état-major Dominiek Saelens fournit une explication simple à ces départs en masse: "C’est historique. Nous avons embauché beaucoup de monde dans les années 70 et 80. Le contexte de la Guerre froide et le baby-boom ont permis de remplir les nombreux postes vacants."

La Défense s’attend à voir partir 10.000 personnes dans les cinq prochaines années. Et lorsqu’une personne part à la pension, c’est toute son expérience et son savoir qui part avec elle. Même si les jeunes sont recrutés en masse, l’armée ne disposera pas assez de nouvelles recrues suffisamment formées et expérimentées pour répondre à toutes les fonctions de la Défense. Heureusement, il existe la prestation volontaire d’encadrement pour les militaires. "Cela permet à ceux qui partent à la retraite de rester encore quelques années, explique le lieutenant-colonel. Ils pourront partager leurs expériences et leur expertise avec les nouveaux arrivés et assurer une période de transition plus douce."

Les deux catégories principales d’embauche pour cette nouvelle année portent sur les techniciens et les femmes. La Défense espère remplir un quart des postes vacants avec les techniciens et veut promouvoir la place de la femme dans l’armée. Le faible pourcentage de femmes travaillant pour la Défense (8%) pousse l’institution à se battre contre les clichés et ouvrir tous les postes vacants aux femmes.

Pour 2020, l’accent sera mis sur la communication interpersonnelle. "Certes, nous avons une communication en ligne importante sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, remarque Dominiek Saelens. Mais nous pensons surtout qu’il est plus efficace de miser sur le contact interpersonnel entre un jeune intéressé et un soldat qui pourra répondre à toutes ses questions." L’année de recrutement débute par deux journées de communication, des "jobdays", les dimanches 13 et 20 octobre prochains, où 14 unités ouvriront leurs portes et présenteront les différents métiers proposés.

