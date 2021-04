L’art de se remettre en question

Vous connaissez probablement la fable de la grenouille . Elle raconte que si l’on plonge une grenouille dans l’eau bouillante, elle s’en extirpe immédiatement. Alors que plongée dans une eau tiède portée graduellement à ébullition, elle s’engourdit et se laisse mourir.

En pratique, cette fable est totalement fausse. Une fois dans l’eau bouillante, la grenouille ne peut se mouvoir et meurt. À l’inverse, une fois plongée une eau tiède portée graduellement à ébullition, elle s’extirpe du pot dès qu’un sentiment d’inconfort survient. Ce n’est pas la grenouille qui manque de capacité de remise en question. C’est nous. Une fois que l’on nous a raconté cette histoire et que nous l’acceptons comme vraie, nous ne la questionnons plus.