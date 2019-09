L'artisanat, un statut reconnu mais peu protégé

Au détour de la rue du Congrès à Bruxelles, une vitrine nous interpelle: "Brian Joyeux". Rien que ce nom semble promettre de belles surprises. Les couleurs vives nous poussent à rentrer et nous voilà dans la pâtisserie de l’artisan éponyme, Brian Joyeux. Installé depuis 11 ans dans la capitale belge, l’homme originaire de Paris, sait comment attirer l’œil. Autour de lui, il n’y a pas un endroit où les papilles ne sont pas sollicitées. Même l’atelier est ouvert et les employés s’activent à créer les pâtisseries pour la journée. Brian Joyeux a obtenu le label d’artisan reconnu en juillet 2018. L’histoire débute en juin 2016, lors de la création de la loi sur le statut d’artisan. Cette reconnaissance légale auprès du SPF Économie est octroyée par une commission Artisans, sur l’étude de certains critères: le candidat doit garantir un caractère authentique de l’activité, respecter l’aspect manuel du travail et présenter un savoir-faire. Trois ans après, selon les données du cabinet du ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme (MR), ce sont 1.376 artisans qui ont profité de cette loi.

Pour Brian Joyeux, la démarche d’inscription a été simple et rapide: "Il y a juste eu deux dossiers à remplir, se souvient le pâtissier. Puis, on passe devant une commission qui nous pose beaucoup de questions. Et si tout est en ordre, on reçoit le label rapidement. En tout, ça nous a pris trois mois et demi pour l’avoir." Mais tout le monde ne peut pas avoir le label et la procédure reste stricte: "Ce n’est pas possible de tricher, la commission peut envoyer quelqu’un pour vérifier n’importe quand si on est bien resté artisan!", explique-t-il. Cette démarche débouche sur l’obtention d’un label, un logo que Brian Joyeux expose fièrement sur la vitrine de sa boutique: "C’est une preuve de savoir-faire et de 100% fait maison. Les gens comprennent que rien n’est acheté à l’extérieur."