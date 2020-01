L'ascenseur social pour les immigrés est en panne

Selon une étude de deux chercheurs de l'ULB, "pour les descendants de deux immigrants non européens, l’ascenseur social est en panne".

La Belgique – ce n’est pas une nouveauté – compte parmi les mauvais élèves de l’OCDE en ce qui concerne la mise à l’emploi des personnes d’origine immigrée. Une étude de deux chercheurs de l’ULB, publiée par la Banque nationale, vient à nouveau confirmer ce constat tout en pointant un certain nombre d’explications.

Le premier constat, réalisé à partir de données qui vont de 2008 à 2014, est que le taux d’emploi des immigrants non européens de première génération est très inférieur par rapport celui de la population autochtone. L’écart est de l’ordre de 36%. En cause principalement, la barrière de la langue et la difficulté de faire reconnaître ses diplômes.