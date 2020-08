L’audition préalable à un licenciement peut avoir un coût

L’intervention des juridictions sociales est régulièrement sollicitée pour déterminer le moment où l’employeur a acquis cette connaissance de l’existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer la qualité de motif grave.

L’employeur doit avoir la certitude suffisant à sa propre conviction , à l’égard de l’autre partie et de la justice.

Qu’en est-il de la nécessité d’une enquête et quelle est l’influence de celle-ci et de sa durée pour en déduire que l’employeur n’a pas considéré le fait reproché comme "rendant immédiatement et définitivement impossible" la poursuite des relations de travail, condition légale de la définition d’un motif grave?