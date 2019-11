L'avortement bientôt totalement dépénalisé

Huit partis ont déposé cinq amendements à la loi dépénalisant l'avortement, ce mercredi en commission Justice. Il s'agit du PS, du sp.a, d'Ecolo, de Groen, du MR, de l'Open VLD, de Défi et du PTB . Pour rappel, ces partis avaient précédemment et séparément déposé des textes qui allaient pour l'essentiel significativement dans le même sens. Ils se sont ensuite réunis dans un groupe de travail pour apporter ces amendements à une proposition de loi du PS.

"Les amendements IVG ont été déposés sur la table de la commission Justice et, vu les travaux à l'ordre jour aujourd'hui de la séance, le débat et le vote sont programmés à la plus prochaine réunion, à savoir mercredi prochain", nous explique Éliane Tillieux (PS), fer de lance dans ce dossier.

Qu'est-ce qui devrait changer?

• Le délai de réflexion, actuellement de six jours, entre la première consultation chez le médecin et la pratique de l’IVG va être supprimé et est remplacé par une attente (qui n'est plus "de réflexion") de 48 heures au moins après la première consultation.