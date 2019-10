L'e-government en Belgique peut mieux faire

C’est à Malte que les pouvoirs publics sont les plus digitalisés. Suivent l’Estonie et le Portugal. Mis à part le Luxembourg, l’Irlande, le Royaume-Uni et la France, tous les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord précèdent la Belgique. L’étude se penche sur la façon dont les citoyens et les entreprises parviennent à régler avec l’administration les formalités nécessaires à certains moments clés de leur existence.