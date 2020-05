L'école à la maison, encore en septembre, ou pas?

Préavis de grève de la CGSP

Après l’annonce de la poursuite du déconfinement des élèves et la réouverture complète des écoles fondamentales (maternelles et primaires), c’est la colère et l’indignation du côté des syndicats d’enseignants. Ils dénoncent un manque de concertation.

"Cette décision témoigne d’un mépris sans nom du travail accompli par les personnels de l’enseignement", a martelé la CGSP-Enseignement.

Le syndicat socialiste a déposé un préavis de grève, demandant un report de la rentrée prévue pour les maternelles le 2 juin, et pour les primaires le 8 juin. Elle se plaint d’un manque de temps pour mettre en œuvre une décision qu’elle juge précipitée. "Il est impensable de s’adapter à un nouveau fonctionnement assurant la sécurité des élèves et des membres du personnel de l’enseignement en l’espace de 2 jours ouvrables", dit le syndicat.

La CSC-Enseignement ne va pas jusqu'au préavis de grève, mais demande à la ministre concernée, Caroline Désir (PS), qu'une réunion de concertation soit organisée afin d'apporter des précisions à la circulaire envoyée (qui organise la nouvelle rentrée). "Pendant le début du mois de juin, il faut permettre aux équipes éducatives de poursuivre les initiatives visant à raccrocher les élèves les plus fragilisés. Le retour à l’école ne peut, en aucun cas, creuser les écarts", dit Roland Lahaye, le secrétaire général de la CSC-Enseignement. Si ces conditions ne sont pas réunies, il faudra reporter la rentrée, ajoute la CSC, s'alignant sur la demande de sa collègue CGSP.

Et du côté des directions? La stupéfaction et l'indignation sont tout aussi palpables. "Nous ne sommes pas opposés à une réouverture des écoles, mais pas dans ces conditions: trop c'est trop... voire tout simplement impossible", réagit ainsi le collège des directeurs du libre primaire à Bruxelles et en Brabant wallon (Cobra) dans une lettre ouverte à la ministre de l'Education, qu'il souhaite pouvoir rencontrer.

Le Segec (secrétariat de l'enseignement catholique) a constaté une situation qui affecte la qualité des rapports entre le monde de l’enseignement et son autorité publique de tutelle. Mais il a appelé ses directions à dépasser l'incompréhension.

Le Segec regrette aussi que le gouvernement de la FWB rechigne a réinstaurer l'obligation scolaire, signalant que cette non-obligation de présence des élèves risque de creuser davantage les inégalités. Lors de la rentrée des 1re et 2e primaire, seuls 40% des élèves étaient présents. Et les enquêtes menées sur le terrain ont démontré que les présences concernaient souvent les enfants des publics plus favorisés.

(Avec Belga)