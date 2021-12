L’école reste l’épicentre des contaminations

Un rapport de la KULeuven et d'Idewe confirme qu'il était nécessaire d'intervenir au niveau des écoles. Le virus circule toujours davantage dans la population active que dans la population en général.

L'école demeure, pour l'instant du moins, un des principaux lieux de circulation du virus. Le constat émane d'un nouveau rapport de la KULeuven et d'Idewe, le plus grand service externe de prévention et de protection au travail en Belgique. Ce rapport bihebdomadaire est fondé sur les données de l'ONSS et des centres de contact tracing arrêtées au 29 novembre 2021.

2.369 nouvelles contaminations Le taux d'incidence à 14 jours dans la population active est de 2.369 nouvelles contaminations pour 100.000 personnes, contre 2.025 dans la population globale.

D'une manière générale, les incidences dans la plupart des secteurs continuent d'augmenter fortement pour atteindre les niveaux les plus élevés mesurés depuis le début de la collecte de ces données, classées par code NACE (c'est le code utilisé par les comptes nationaux pour catégoriser les secteurs d'activité).

Malgré les précautions qui sont prises, le virus circule davantage sur le lieu de travail que dans la société en général. Le taux d'incidence à 14 jours dans la population active est de 2.369 nouvelles contaminations pour 100.000 personnes, contre 2.025 dans la population globale.

Les incidences les plus élevées se situent principalement dans les secteurs où les contacts à haut risque et les contacts avec les jeunes sont fréquents, tels que l'enseignement (2.739) et les soins de santé (2.667).

"C’est un peu comme une maison en feu, il faut l'éteindre tout de suite et non laisser couler un délai de deux semaines." Lode Godderis KULeuven

Pour Lode Godderis, professeur en droit du travail à la KULeuven, membre du GEMS (le groupe d'experts qui conseille le gouvernement) et CEO d'Idewe, ceci confirme à quel point il était nécessaire d'intervenir sans attendre au niveau des écoles, et non à partir du 20 décembre comme l'a décidé le Codeco vendredi dernier. "Au sein du GEMS, nous avions pourtant suggéré une pause immédiate de dix jours dans les écoles. C'est un peu comme une maison en feu, il faut l'éteindre tout de suite et non laisser couler un délai de deux semaines."

Lode Godderis espère que l'imposition du masque à l'école primaire permettra de ralentir quelque peu le rythme des contaminations, même s'il faut toujours compter un délai avant de pouvoir observer les résultats concrets. "D'autres pays, comme l'Espagne par exemple, ont imposé le masque à l'école primaire il y a bien longtemps déjà, et cela a effectivement permis de freiner la propagation."

Garderies et maisons de repos

Si on analyse plus finement les secteurs, on observe des niveaux très élevés de contaminations dans les garderies (3.840), les maisons de repos (3.016), les services de sécurité (2.644), les salons de beauté (2.675), les activités sportives (2.922), les cafés et les bars (2.642).

Certains secteurs présentent une incidence en augmentation, alors qu'on ne s'y attendrait pas a priori. C'est le cas de la distribution d'électricité, certains sous-secteurs manufacturiers, les agents et courtiers bancaires, les graphistes, certains sous-secteurs de la construction et les activités de holding.

Lire aussi Le Comité de concertation désavoue en partie les experts

En revanche, les incidences dans les transports, l'hôtellerie (à l'exception des cafés), le commerce et la plupart des secteurs manufacturiers sont équivalentes, voire un peu supérieures à celles de la population active. Ce qui est plutôt rassurant, estime Lode Godderis, dans la mesure où ces secteurs ne peuvent souvent pas télétravailler.

Compte tenu des chiffres très élevés et des temps d'arrêt massifs du personnel dus aux quarantaines et aux maladies, Lode Godderis estime qu'il est crucial, pour enrayer la pandémie, mais aussi pour assurer la continuité des activités, d'appliquer strictement les recommandations du guide générique dans toutes les entreprises. Ce guide, mis au point par les partenaires sociaux, énonce un certain nombre de bonnes pratiques.

"Une pandémie coronaire non maîtrisée est un coup dur pour l'économie." Lode Godderis KULeuven

"Si certaines mesures, comme l'obligation de travailler à domicile, peuvent peser sur la productivité de certaines entreprises, surtout à long terme, une pandémie coronaire non maîtrisée est un coup dur pour l'économie", prévient le professeur louvaniste. "Les entreprises ont tout intérêt à maîtriser la pandémie et il est important qu'avec les partenaires sociaux, un message positif sans ambiguïté soit envoyé à toutes les entreprises, institutions et gouvernements, notamment au sujet du télétravail."